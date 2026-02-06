県内のインフルエンザの感染者数は3週続けて増加し、「流行警報」の発表は11週連続となっています。 県が発表した1月26日から1週間の感染症の発生状況によりますと、インフルエンザの患者数は、前の週から570人増え1738人となりました。 県全域には11週連続で「インフルエンザ流行警報」が発表されていて、すべての地区で感染者数が増加しています。 年代別では10歳未満、10代の2つの年代が全体の8割以上を占めていて、小中学校