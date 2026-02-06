中国の青春ドラマ「二十不惑」に出演した元女優が撮影当時のギャラを明かし、中国SNSの微博（ウェイボー）で注目を集めた。その元女優とは、「二十不惑」の他、ドラマ「法医秦明之無声的証詞」などへの出演歴を持つツイ・ジンガー（崔菁格）さん。このほどSNS上で「1日のギャラは5000元（約11万円）。撮影は計8日間だったから合わせて4万元（約90万円）」と明かし、そこから事務所の取り分や税金などを差し引くと手元に残るのはご