レイズは5日（日本時間6日）、新球場の建設計画を発表。ヒルズボロ大学デール・マブリー・キャンパス内に3万1000人を収容でき、円錐のようなスタジアムの完成予想図も公開された。フロリダ州にある現在の本拠地トロピカーナ・フィールドが2024年秋にハリケーンで甚大な被害を受けたため、昨季はヤンキースが春季キャンプを行う同州の「ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド」を“間借り”してホームゲームを開催した。