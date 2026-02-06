警察の発表によりますと、熊本県菊陽町馬場楠の国道443号で、大型車両と乗用車が正面衝突し、その影響で午前6時40分から上下線が全面通行止めとなっています。 道路交通情報センターによりますと、現場は県道145号とまじわる「馬場楠交差点」で、8時半ごろまでは渋滞していたものの、午前9時ごろには、周辺を通る車は迂回するなどしているということです。