オンラインで賭けマージャンをしたとして、愛知県警が賭博容疑で40代の男性巡査部長ら3人を6日にも書類送検する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かった。県警は監督責任者に当たる上司を含め20人程度を処分する見通し。