アメリカとロシアの核軍縮条約「新START」が5日に失効したことについて、中国外務省の報道官は「遺憾に思う」とコメントしました。【映像】中国外務省報道官の様子中国外務省の報道官は5日、新STARTの失効について「遺憾に思う。条約は世界の戦略的安定を維持する上で重要だった」と述べました。また、ロシア側が条約の延長を提案していたことに触れ、アメリカに対し「1日も早くロシアとの対話を再開するよう呼びかけている