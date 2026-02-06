2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が日本ハムの先発陣について言及した。今オフ、パ・リーグ最多勝の有原航平をソフトバンクから獲得。伊藤大海とともに先発の軸として期待がかかる。両エースに、北山亘基、達孝太、山粼福也、加藤貴之、福島蓮など先発候補が多くいる。斎藤氏は「優勝したチームから、最多勝とったピッチャーが抜けてきたんだから。去年の日本