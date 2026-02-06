FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』は、50代女性の“あるある”を温かくユーモラスにすくい上げる全8話。老眼鏡、推し活、元恋人、親の介護、老後のお金──押し寄せる現実の中でも「まだまだここから」と笑って前を向く物語を、飯島直子が自然体でチャーミングに演じる。第1話・2話は、24日(24:45〜)に同日配信開始。以降は毎週火曜20:00に最新話を配信する。第1話のみ、配信スタートと同時に地上波版がフジ