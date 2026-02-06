総務省の家計調査によりますと、浜松市の2025年のギョーザ購入額は4,046円で3年連続で1位となりました。2位は宇都宮市で3,575円、3位は宮崎市で3,418円となっています。ギョーザ購入額の調査は外食は含まれず、スーパーやテイクアウト専門店などで販売されている生ギョーザや焼きギョーザが対象。ギョーザ購入額での“3連覇”をうけて、浜松市の中野祐介市長は「市民の皆様に愛され、浜