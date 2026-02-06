【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の開幕を翌日に控えた5日、スピードスケート女子の高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が4度目の舞台を前にした心境を「冷静というより、燃えていくみたいな感じの気持ちでいる」と語った。初戦となる9日の1000メートルで連覇に挑む。試合会場内の取材エリアには50人近い報道陣が集まり、10台のテレビカメラがエースを囲んだ。複数の金メダル獲得へ注目度は高まるばかり。現地入り後も