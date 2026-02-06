大相撲元横綱の白鵬翔さん（40）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。かなわないと思った力士を実名告白した。クイズ形式で「かなわないと思った力士」について聞かれ「戦前の双葉山、戦後の大鵬さんですね」と打ち明けた。「特に『巨人・大鵬・卵焼き』と言って。大鵬さんには家族ぐるみでかわいがってもらったし。いろんなアドバイスしてもらったんです」と語った。大鵬さんは第48代横綱で、幕内