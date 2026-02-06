洗濯物をたたむ飼い主さん、その隣で柴犬さんが…。『洗濯物をたたむお手伝いをする簡単なお仕事です』とっても上手にお手伝いをするお姿が話題になっているのです。 ずっと見ていたくなるとっても可愛い光景は記事執筆時点で72万回を超えて表示されており、1.5万件のいいね、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『簡単なお仕事です』洗濯物をたたんでいたら、柴犬が隣で…まさかの『お手伝い』】 『簡