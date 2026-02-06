大宮の「氷川参道」で歩行者専用区間が大幅に拡大さいたま市は2026年1月、武蔵一宮氷川神社の参道である氷川参道の歩行者専用区間を拡大すると発表しました。一方通行の車道が残る大部分の区間を歩行者専用とするため、2027年度から道路設計、2028年度以降に工事を実施するとしています。【画像】こう変わる！新たに歩行者専用化される「氷川参道」の区間（現行と比較）氷川参道は、さいたま新都心駅付近で中山道と分岐する「