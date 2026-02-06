ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの閉会式から12日後、３月６日には、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会が開幕する。オリンピックとパラリンピックには、似ている競技がたくさん。一方でパラリンピックには独自のルールや工夫があり、その分、違った角度から楽しむこともできる。そこで、オリンピックとパラリンピックの競技を徹底比較！ 知れば、観戦がもっと面白くなること間違いなしだ。カーリングは、