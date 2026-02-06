巨人の新主将・岸田行倫捕手と中山礼都外野手が６日、宮崎キャンプ第２クール２日目に早出練習を行った。分厚い雲が覆う曇り空となったが、午前８時には気合十分で始動。室内の木の花ドームで打撃練習を行い、マシンを相手に捉えた打球を連発するなど２人で精力的に汗を流した。