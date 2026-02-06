フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は６日、機材トラブルでＶＴＲが途中で停止した。番組では選挙取材２５年のプロが見る衆院選を特集。その中で東京１５区を取り上げた。候補者の街頭演説、情勢などをＶＴＲで報じたが、途中で画面はスタジオに切り替わりＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーが「今、機材トラブルが起きていまして、ＶＴＲ途中なんですけれども、ここからしっかり