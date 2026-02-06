チェコ野球協会は5日、公式X（旧ツイッター）を更新し、昨季まで巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手（27）がメキシカンリーグのカリエンテ・デ・ドゥランゴと契約したことを発表した。同協会は「マレク・フルプの次章」として、本人のコメントを紹介。「私はずっと、最高峰の一つのリーグである、リーガ・メヒカーナ・デ・ベースボールでプレーする機会を望んでいました。私はこの機会にワクワクしており、WBCの後にドゥラ