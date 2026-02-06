ウクライナとロシアの和平をめぐり、アメリカを交じえた3カ国協議が行われました。ウクライナとロシアは合わせて314人の捕虜を交換することで合意しました。【映像】抱き合う兵士らの様子3カ国の実務者による和平協議はUAE＝アラブ首長国連邦の首都アブダビで、4日から2日間行われました。アメリカのウィトコフ特使は5日、SNSでウクライナとロシアが合わせて314人の捕虜を交換することで合意したと明らかにしました。ロシ