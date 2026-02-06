阪神・工藤泰成投手が６日、春季沖縄キャンプで主力中心の宜野座組に再合流した。第１クール最終日の４日は若手やベテラン中心の具志川組で汗を流したが、第２クール初日のこの日は再び宜野座組で鍛錬を積む。昨季１８試合の中継ぎ登板で０勝２敗１ホールド、防御率３・３１の最速１６１キロ右腕は、開幕１軍を目指してアピールを続ける。