【プレダッツォ共同】ノルディックスキー・ジャンプの日本代表が5日、初めての公式練習に臨み、男女ともノーマルヒル（ヒルサイズ＝HS107メートル）を3回ずつ飛んだ。9日の男子個人ノーマルヒルで2連覇を狙う小林陵侑（チームROY）は100メートル前後の及第点の飛躍をそろえ「試合が楽しみ」と声を弾ませた。飛行曲線の高さが出にくい台との感触で、飛距離では「混戦になる」と分析。着地などの細かな技術が勝負を分けるとみた