ガラタサライは5日、バイエルンからフランス人DFサシャ・ブイを2025−26シーズン終了までのレンタル移籍で獲得したことを発表した。現在、25歳のブイはレンヌの下部組織出身。同クラブでプロキャリアをスタートした後、ディジョンへの武者修行を経験し、2021年にガラタサライへ完全移籍。右サイドを主戦場に両サイドでプレー可能なサイドバックは、在籍3年間で公式戦83試合に出場した。バイエルンには2024年1月末に完全移籍