冬に光熱費が3万円を超えると、毎年の負担がつらいですよね。しかし断熱の弱い古い一軒家ほど、断熱改修で光熱費が下がる余地が大きく、長期的に回収できる可能性があります。ただし、工事費の規模と、家の傷み具合、住み続ける年数で答えは変わります。まずは費用対効果が出やすい順に、小さく始めるのが現実的です。 古い家は熱が逃げやすく、暖房費が積み上がりやすい 冬に暖房をつけても寒い家は、壁や床、天井、窓か