同じ仕事なのに差があると、納得しづらいですよね。日本には、いわゆる同一労働同一賃金の考え方があり、正社員とパートタイム有期雇用の間で不合理な待遇差を設けることは禁じられています。ポイントは、差があること自体ではなく、その差に合理的な理由があるかどうかです。 同じ仕事なら同じにすべき、というより説明できるかが大切 ボーナスや各種手当、福利厚生は、会社が自由に決められる部分もありま