5日午後9時10分ごろ、広島市安佐北区の住宅で、住人の無職川手浜子さん（74）と娘の呉市、パート松山朝美さん（49）の遺体が見つかった。広島県警安佐北署によると、川手さんは1階和室のベッドに横たわり、松山さんは屋外の軒下で首をつった状態だった。川手さんに目立った外傷はなく、署は死因など詳しい状況を調べる。川手さんはけがの治療のため数カ月前から入院中だったとみられる。室内に荒らされた形跡はなく、家のドア