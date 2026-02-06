図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、正六角形の中心から頂点に向かって線が引かれた、車輪のような形の問題です。パッと見て数え終わった後、もう1度落ち着いて確認してみてくださいね。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：中心から伸びる線で区切られた「1つずつの三角形」を数えてみてください答えを見る↓↓↓↓↓正解：