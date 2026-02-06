俳優でプロレスラーの桜庭大翔さんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。舞台『刃牙 THEGRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』への出演を報告し、演じる花山薫のビジュアルを公開しました。【画像】「適任すぎる」花山薫役のビジュアル「全く文句の出ない花山薫だ…」桜庭さんは「『刃牙 THEGRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』花山 薫を演じさせていただきます」とつづり、2枚の画像を投稿。1枚目に自身が演じる花山薫のビジュ