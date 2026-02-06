米Anthropicは2月5日(現地時間)、同社の最上位AIモデルの新版「Claude Opus 4.6」を発表した。複数エージェントを前提としたコーディング支援を強化、Opus系として初めて最大100万トークンのコンテキスト長（ベータ版）に対応している。5日より、claude.ai、API、およびClaudeを利用可能な各種クラウドプラットフォームで提供を開始する。AIモデルにはコンテキスト長の制約があり、その枠が小さいと会話や処理が長くなるにつれて情