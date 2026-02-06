サンリオと、『gelato pique（ジェラート ピケ）』などで知られるマッシュグループが、サンリオのキャラクターを軸とした新ブランドオフィシャルストア『sanrio house（サンリオハウス）』を発表。3月6日（金）に1号店をオープンする。協業の意図について、株式会社サンリオ代表取締役社長・辻朋邦氏、株式会社マッシュスタイルラボ代表取締役社長・近藤広幸氏に聞いた。【画像】『sanrio house』ビューティーやフードアイテムも