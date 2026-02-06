総務省が６日発表した２０２５年の家計調査によると、１世帯（２人以上）あたりの消費支出の月額平均は３１万４００１円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年比０・９％増加した。増加は３年ぶり。同時に発表した２５年１２月の消費支出は３５万１５２２円となり、実質で前年同月比２・６％減だった。減少は２か月ぶり。