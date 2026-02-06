メガハウスは、『葬送のフリーレン』より「るかっぷ 葬送のフリーレン フリーレン しょぼしょぼVer.＆ヒンメル セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「るかっぷ 葬送のフリーレン フリーレン しょぼしょぼVer.＆ヒンメル セット【限定座布団付き】」(9,350円)「るかっぷ」シリーズに、