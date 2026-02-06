東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.91高値185.50安値184.56 186.36ハイブレイク 185.93抵抗2 185.42抵抗1 184.99ピボット 184.48支持1 184.05支持2 183.54ローブレイク ポンド円 終値212.50高値214.31安値211.79 216.46ハイブレイク 215.39抵抗2 213.94抵抗1 212.87ピボット 211.42支持1 210.35支持2 208.90ロ&#1254