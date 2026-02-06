東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.63高値9.79安値9.62 9.91ハイブレイク 9.85抵抗2 9.74抵抗1 9.68ピボット 9.57支持1 9.51支持2 9.40ローブレイク シンガポールドル円 終値123.14高値123.46安値122.89 124.01ハイブレイク 123.73抵抗2 123.44抵抗1 123.16ピボット 122.87支持1 122.59支持2 122.30ローブレイ