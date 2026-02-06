東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6927高値0.7007安値0.6926 0.7062ハイブレイク 0.7034抵抗2 0.6981抵抗1 0.6953ピボット 0.6900支持1 0.6872支持2 0.6819ローブレイク キーウィドル 終値0.5950高値0.6010安値0.5948 0.6053ハイブレイク 0.6031抵抗2 0.5991抵抗1 0.5969ピボット 0.5929支持1 0.5907