豪中銀総裁インフレが目標範囲に戻るのは2027年半ば以降と見ている 豪中銀のブロック総裁は、インフレ急上昇が一時的か、より持続的かを注意深く監視していると語った。 豪中銀理事会は入ってくるデータを注意深く監視する。需要の伸びが予想よりも強く、供給の伸びが依然として限定的であればインフレが持続する可能性が高い。現在の見通しではインフレが中銀目標範囲に戻るのは2027年半ば以降と見ている。 イン