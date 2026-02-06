総務省の家計調査が6日、発表され、去年1年間の1世帯当たりのラーメン消費額で山形市が4年連続の日本一に輝きました。総務省によりますと去年の1世帯当たりのラーメン消費額は山形市が2万5102円で全国1位。2位の新潟市に6000円余りの大差をつけて4年連続の日本一に輝きました。