米アマゾン・コムのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムが5日発表した2025年10〜12月期決算は、売上高が前年同期比14％増の2133億8600万ドル（約33兆5千億円）だった。四半期として初めて2千億ドルの大台を突破し、過去最高を更新した。純利益は6％増の211億9200万ドルだった。人工知能（AI）需要の拡大を背景にクラウド事業が成長する中、26年は2千億ドル（約31兆4千億円）の設備投資を見込んだ。