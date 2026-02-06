口臭ケア商品などを販売する会社の代表が逮捕された脱税事件で、取引先に違約金を支払ったことにして所得を少なく見せようとしていたことがわかりました。【映像】歩く李容疑者の様子「ビタットジャパン」の代表・李荕鉉容疑者（57）は、法人税など1億2800万円ほどを脱税した疑いできのう東京地検特捜部に逮捕されました。関係者によりますと、「ビタットジャパン」は納入元との契約で、商品の仕入れ数が事前の設定を