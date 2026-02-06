５日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５９２．５８ドル安の４万８９０８．７２ドルと反落した。米国の週間新規失業保険申請件数が市場予想を上回った。また、米チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが公表した１月の米企業による人員削減数が２００９年以来で最多となり、雇用関連指標が全体相場の重荷となった。ソフトウェア関連株への売りも続いた。 セールスフォース＜CRM＞やゴール