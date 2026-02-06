認知症の高齢者に不当な不動産売買の契約をさせて現金をだまし取ったとして、千葉県警捜査２課は５日、東京都府中市の男（３９）を準詐欺容疑で逮捕したと発表した。逮捕は４日付。発表によると、男は２０２３年９〜１０月頃、氏名不詳者らと共謀し、千葉県野田市の男性（当時８４歳）が認知症を患っていることに乗じ、埼玉県のマンションの一室を共有名義で購入させ、現金約２０００万円をだまし取った疑い。物件は３７５万円