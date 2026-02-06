みそ入大垣せんべい幕末の１８５９年（安政６年）創業の老舗せんべい店。初代が試行錯誤の末に考案した厚焼きのせんべいに、秘伝の自家製みそを加えた。１５０年以上の歴史を持つ看板商品だ。生地に卵を使わず、独特の歯ごたえに焼く前に、はけで金属製の型に油を何回も薄く塗り重ね、職人が一枚一枚丁寧に手で焼く。これによって出る独特のつやが高い技術の証しだ。原料は、小麦粉と砂糖、みそ、ゴマ、水のみ。卵を使っていな