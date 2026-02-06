長谷川まりるの小説『杉森くんを殺すには』（くもん出版）の映画化が決定した。今年撮影を行い、来年（2027年）の全国公開を予定している。【画像】メガホンをとる森井勇佑監督原作は2023年9月に刊行され、SNSを中心に話題を集めた児童文学作品。24年には「第62回野間児童文芸賞」を受賞し、児童書の枠を超えて幅広い読者の支持を獲得している。発売から2年以上が経過した現在も版を重ねるロングセラーとして注目を集めている