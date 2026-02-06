京都府、京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会および三井不動産が主催するイベント「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル京都)」は2月13日〜3月31日、冬から春へと移ろう季節を光で表現する演出「春待ちのイルミネーション」を開催する。春待ちのイルミネーション期間中は、なからぎの森を中心に、芽吹きから新緑へ向かう植物を光で演出するほか、桜の開花に合わせたライトアップも実施する。半木神社では夜間拝観を実施す