野間児童文芸賞を受賞した長谷川まりるの小説『杉森くんを殺すには』の映画化が発表された。2026年に撮影、2027年の全国公開を予定している。【写真】映画『杉森くんを殺すには』の監督を務める森井勇佑監督本作は、10代の若者が自分や近しい人々の心の問題と向き合い、傷ついた心を取り戻すまでの時間をみずみずしく描き、新たな青春映画の誕生を目指す。原作小説は2023年9月にくもん出版から出版され、翌2024年に第62回野