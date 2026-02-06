予選首位で決勝へミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは5日（日本時間6日）、予選が行われ、荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）がトップの合計178.50点で7日（同8日）の決勝へ進出した。自身のSNSでも“大技”を決める様子を投稿したところ、海外ファンから称賛の嵐が起きている。雪のちらつく中、いきなり大技をやってのけた。試技1回目でスイッチバックサイド1980（5回転半）を決め、90.50点をマーク。2回目も