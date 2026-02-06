フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は６日、ミラノ・コルティナ五輪で開会式に先立ち、５日にスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、荻原大翔は合計１７８・５０点で首位、木村葵来は合計１７３・２５点で３位、長谷川帝勝は合計１７２・２５点の５位、木俣椋真が合計１６４・７５点の１０位で上位１２人に入り、７日（日本時間８日未明）の決勝に進んだことを速報した。未明の