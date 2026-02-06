フリーアナウンサーの米澤かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。子育ての日々と思いをつづり、反響を呼んでいる。 【写真】ぎゅっと抱きしめた愛娘愛情あふれるママの姿 昨年10月に「予定日より一週間ほど早く会いに来てくれた」と女の子を出産したことをインスタグラムで報告していた米澤アナ。抱っこした写真を投稿し、「もうすぐ4ヵ月」と書き出すと「里帰り無し夫育休無し完母のため夜間交代無し