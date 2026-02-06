米国の有名テレビニュースアンカーの高齢の母が誘拐されたとみられる事件が起き、衝撃が広がっている。5日（現地時間）、AP通信などによると、NBCの看板番組『トゥデイ』の女性アンカー、サバンナ・ガスリー氏の母ナンシー・ガスリーさん（84）が先月31日夜、アリゾナ州ツーソンの自宅で失踪した後、行方不明のままだ。ツーソン郊外の閑静な住宅地に住むナンシーさんは、失踪当日の夕方、近くに住む長女夫婦の家で夕食を共にした。