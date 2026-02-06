ロシアがハトの脳に神経チップを埋め込み、遠隔で操縦できる、いわゆる「サイボーグ・ハト・ドローン」を開発していると外信が報じた。4日（現地時間）、英日刊紙テレグラフの報道によると、ロシア・モスクワに本社を置く神経技術スタートアップ「ネイリー（Neiry）グループ」が、「PJN−1」というコード名のプロジェクトを通じて、鳥類を利用したドローン技術を開発中だ。この技術は、ハトの頭蓋骨に小型電極を挿入し、これを頭に