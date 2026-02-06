JOC・日本オリンピック委員会は、ミラノ・コルティナオリンピックで、関係者らの交流の拠点となる「ジャパンハウス」を公開しました。【映像】関係者らの交流の拠点となる「ジャパンハウス」柳下圭佑アナウンサー「入り口のすぐ近くにあるこちらには、メダリストたちの写真やサインが飾られるということです。」JOCがミラノに開設したジャパンハウスは、寿司などの日本食や、日本の文化を国内外の競技団体に発信する拠点です。