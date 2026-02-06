衆議院選挙の投票日を前に、SNS上ではフェイク情報があふれています。自らの「一票」を守るための行動をとるようイギリスの専門家が呼びかけています。【映像】イギリスで拡散された偽の動画去年12月、イギリスで拡散された偽の動画です。演説をしているのは、イギリスのスターマー首相。本人そっくりの声で、「クリスマスの装飾をする家庭に税金を課す」という、架空の政策を謳っていますが、よく見ると音声と口の動きが一致